Карта расположения российских войск неподалеку от границ с Украиной показывает неоспоримое их превосходство над украинской армией, сообщил портал Avia.Pro. Авторы подчеркнули, что подразделения ВС РФ переброшены к рубежам соседней страны исключительно для оборонительных целей.

Москва полностью игнорирует откровенно антироссийскую риторику Киева и не отвечает агрессией на его бесконечные провокационные заявления. Войска на границе размещены на тот случай, если ВСУ вдруг надумают начать крупномасштабную наступательную операцию на Донбассе. В этом случае РФ вполне может вмешаться в конфликт, чтобы защитить своих граждан.

Эксперты отмечают, что все остальное, включая заявления Запада и Украины о «скором вторжении» войск РФ – это несусветный бред, распространяемый для дискредитации Москвы. До тех пор, пока Киев не трогает Донбасс, ему ничего не угрожает. Войска РФ находятся на собственной земле и не собираются пересекать границы Украины.