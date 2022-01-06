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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым руководителем бывшего министра национальной экономики Асета Иргалиева. Ранее, напомним, он также принял отставку Кабмина и сделал Алихана Смаилова исполняющим обязанности главы правительства.

Кадровые перестановки в Казахстане произошли на фоне протестов, начавшихся 2 января и переросших в массовые беспорядки. Помимо вышеупомянутых чиновников свой пост пришлось покинуть главе Комитета национальной безопасности. Экс-помощник Токаева тоже был повышен в должности и стал государственным секретарем Казахстана.

В настоящий момент на всей территории страны действует режим чрезвычайного положения. Токаев ранее обратился за помощью по линии ОДКБ, так как власти Казахстана утратили контроль над ситуацией.

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