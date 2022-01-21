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США по непонятным причинам считают Украину «демократическим государством», а все минусы, на которые указывает РФ, называют «дезинформацией». Между тем, такая переоценка Киева может вылиться в серьезные проблемы для Вашингтона, считают авторы издания The Week.

Они пишут, что Соединенные Штаты застряли в эпохе холодной войны и продолжают делить мир на «хорошие» и «плохие» государства. При этом их не остановили даже многочисленные проблемы, с которыми США столкнулись в Ближневосточном регионе. Им непременно хочется испытать свою теорию еще и в Европе.

В их мировоззрении Россия до сих пор остается «империей зла», а президент Владимир Путин – «кровожадным тираном», который нападает на бедную демократическую Украину. Однако все это происходит лишь потому, что США забыли сообщить о развале СССР и о том, что мир изменился. И его деление на «черное» и «белое» давно не приносит ничего хорошего.

США пора задуматься о своих действиях и пообщаться с союзниками из Европы. Вполне возможно, анализ потенциальных издержек и проблем, связанных с вступлением Украины в НАТО или просто освоением ее территории бравыми натовскими войсками, откроет Вашингтону глаза на очевидный факт – Киев давно не заслуживает поддержки и помощи Запада.

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