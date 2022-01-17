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Соединенным Штатам пора прекратить блефовать в ожидании, что Путин моргнет. Россия уже доказала, что уступать не собирается, поэтому США нужно вернуться к тем позициям, которая она способна защитить реально, а не на словах, пишет издание The Week.

Автор публикации Дэймон Линкер рекомендует властям США спрятать подальше «непомерную гордыню». Он напомнил, что хотя Вашингтон и сумел выстроить «всемирную полицию», захватывая с начала 90-х годов прошлого столетия все новые и новые государства, однако нести ответственность за тех, «кого приручил», он не в состоянии. Блеф раскрылся в прошлом году в Афганистане, откуда Америке пришлось трусливо драпать от бородачей в тапках.

Линкер пишет, что уверенность США основывается на нескольких победоносных войнах, однако в каждой из них противник был в разы слабее. Вашингтон также не учитывает, что за влияние на некоторые страны может возникнуть конкуренция с гораздо более серьезным противником.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что уступать не собирается. Как бы ни пыжились Вашингтон с Брюсселем, сделать против РФ они ничего не смогут. В США на войну с Москвой за Украину согласны не более 27 процентов граждан, поэтому попытка начать вооруженное столкновение может привести к серьезным проблемами внутри Соединенных Штатов.

Европа же постепенно начинает отказываться от санкционной политики в адрес России и поэтому от нее поддержки ждать не стоит. США пора прекратить блефовать и приступить к оценке негативных последствий своего блефа.

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