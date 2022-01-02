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Наличие у России новейших зенитно-ракетных систем С-550 дает ей возможность повторить японскую атаку на Перл-Харбор, но только в космосе, считают авторы британского издания The Sun.

Они пояснили, что в ходе испытаний российская противоспутниковая ракета сбила космический аппарат как раз на той высоте, где располагаются американские спутники. Если возникнет необходимость, Москва может нанести по ним сокрушительный удар и уничтожить всю группировку в космосе. Это позволит оставить ВС США без навигации и связи, от которой зависят многие виды вооружений.

Зенитно-ракетные комплексы С-550 способны в любое удобное для РФ время атаковать американские спутники, причем никаких средств противодействия для них просто не существует. Кроме того, сочетание этого ЗРК с новыми С-500 и С-350, а также С-400 «Триумф» могут полностью перекрыть небо над Россией и обеспечить надежную защиту от атак с воздуха.

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