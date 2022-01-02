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«Война против Украины», которую якобы готовит Россия, будет «короткой и острой», пишет британское издание The Sun. Авторы отмечают, что «нападение» может начаться уже на днях – в период новогодних и рождественских праздников.

Они заявляют, что РФ продолжает наращивать силы на границах Украины и подтягивает к ним все новую боевую технику. Делается это для того, чтобы воспользоваться праздниками, на который отклекся Запад, и все-таки ударить по соседней стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни нападать на Украину, ни уж тем более захватывать ее. Но Запад никак не может успокоится в своих бесконечных прогнозах, ни один из которых до сих пор не сбылся. Авторы The Sun считают, что российский лидер может нарушить обещание и атаковать Украину.

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