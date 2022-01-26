Передовая военная техника России дает ей возможность нанести смертоносный удар по Украине в случае «нападения», пишет британский таблоид The Sun. Журналисты заявили, что и беспилотники-невидимки, и роботы «Уран-9», которых Москва показала в сентябре прошлого года на учениях «Запад-2021», идеально подходят для боевых действий на украинской территории.

«Шойгу описывал устрашающие машины — беспилотные мини-танки, оснащенные датчиками, ракетами, крупнокалиберным пулеметом и огнеметом – это настоящее московское “оружие завтрашнего дня”. И оно может идеально подойти для атак на украинские окопы, протянувшиеся на 400 километров вдоль Донбасса», – написали авторы публикации.

Они отметили также барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые способны «минировать небо», истребители Су-57 с беспилотниками «Охотник», танки «Армата» и БМПТ «Терминатор». Особенно восхитила британских экспертов последняя разработка, которая создана специально для боев в городе и умеет воевать даже с самолетами.