Британские спецслужбы заявили о создании «антиваксерами» страны экстремистских организаций, призывающих к насилию. Это явление сейчас внимательно изучается на самом высоком уровне, так как противники вакцинации начинают распространять пропаганду ненависти на национальной и расовой почвах.

Полиция Великобритании отслеживает действия антиваксеров в социальных сетях и мессенджерах. Отчеты о них сразу же переправляются в канцелярию премьер-министра Бориса Джонсона. Глава государства и спецслужбы сходятся во мнениях, что информационная война, которую правительство ведет с противниками вакцинации от коронавируса, еще далека от победы.

Ситуация вызывает обеспокоенность у ведомств, занимающихся борьбой с терроризмом. Они считают, что совсем скоро созданные антипрививочниками группировки могут перейти к активным насильственным действиям.