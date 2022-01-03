В 80-е годы прошлого столетия Соединенные Штаты страдали от кошмаров. Они спали и видели, как многочисленные российские танки врываются на территорию страны и превращают ее в один большой СССР. Именно поэтому тогда были созданы противотанковые комплексы Javelin.

Сегодня они имеются в распоряжении прибалтийских стран, причем на них возлагается миссия по защите Европы. Также «Джавелины» переданы Украине для самообороны, пишет американский журнал The National Interest.

Авторы рассказали, что Javelin представляет собой весьма эффективное оружие против танков, так как наносит удар по самой слабой верхней броне. Делать это с высокой точностью позволяет инфракрасный датчик, которым оснащен командно-пусковой блок. В нем же использованы также прицел ограниченного захвата и тепловизор, который после каждого пуска ракеты должен примерно 30 секунд охлаждаться.

Одно из преимуществ комплекса – это работа по принципу «выстрелил-забыл». То есть, оператор «Джавелина» после пуска ракеты может сразу нырять в укрытие или начинать играть в любимую игрушку в телефоне – в любом случае ракета все сделает сама.

Она сперва летит горизонтально, а затем создает эффект «крученого удара», резко поднимаясь вверх благодаря включившемуся двигателю. После этого в дело вступает головка самонаведения, которая ищет цель и корректирует направление полета.

Авторы публикации отмечают, что так должно быть. И на деле очень часто именно так и превосходит. Но есть несколько важных нюансов. В отличие от российских ПТРК «Корнет» «Джавелины» еще никогда не применялись против современных танков с их активной защитой и прочими высокими технологиями. Использовать комплексы можно не только против бронетехники. Они успешно поражают также военные грузовики и прочие боевые машины. Однако запускать ракету, которая обходится в 80 тысяч долларов по технике во много раз дешевле несколько расточительно.