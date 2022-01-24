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Одной из «адских санкций», которые Соединенные Штаты намерены ввести в отношении России в случае «вторжения» на Украину, может стать ограничение экспорта микроэлектроники.

Такая мера позволит США запретить продавать РФ любые чипы, которые производятся с использованием оборудования, технологий и программного обеспечения из Соединенных Штатов.

Американское издание The Hill сообщает, что таким образом США попытаются нанести удар по областям деятельности РФ, связанным с разработками техники и вооружений, гражданской авиации, технологий искусственного интеллекта. Кроме того, Россия не сможет получать из-за рубежа или самостоятельно производить бытовую электронику и комплектующих производства США.

Источник издания в администрации президента США Джо Байдена заявил, что в случае «нападения РФ» на Украину, Вашингтон собирается причинить Москве «невыносимые страдания».

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