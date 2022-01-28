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«Нападения» на Украину не будет, так как Россия взяла на прицел весь коллективный Запад, пишет британское издание The Guardian. Войска РФ появились на границах соседней страны лишь для того, чтобы заставить НАТО принять условия ультиматума по гарантиям безопасности.

Эксперт Кейр Джайлс рассказал, что Запад стал жертвой интриг Владимира Путина. Российский президент хоть и не предполагал, что США и НАТО будут столь самоотверженно защищать Украину, однако для него это не особо важно. Его игра непредсказуема, а ее цель заключается совсем не в том, чтобы захватить соседнюю страну.

Ослабить Запад Путину также не удалось, так как все 30 стран НАТО дружно выступили против гарантий безопасности для РФ. Но и это не было конечной целью. Россия планирует что-то другое и направленное на все западные государства, однако что именно это будет, знает только президент.

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