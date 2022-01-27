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В ответ на новые санкции от ЕС Россия вполне может перекрыть поставки газа на континент. Но последние события показывают, что Европа вполне может справляться и без российского газа. Вот только ситуация может в любой момент измениться в гораздо худшую сторону, уверены эксперты британского издания The Economist.

«Газпром» после блокировки поставок станет ежедневно терять более 200 миллионов долларов. Однако золотовалютные резервы РФ позволяют нести такие убытки на протяжении некоторого времени. ЕС не будет получать газ из России, причем хуже всех придется Германии, Италии, Австрии и Словакии.

Сейчас Европа заменяет российское топливо СПГ, однако у него есть несколько серьезных проблем. Это и высокая цена, связанная с особенностями технологии использования сжиженного газа, и отсутствие цепочек поставок, которые придется строить на протяжении нескольких лет. Кроме того, стоимость СПГ может и вырасти, так как если ближневосточным странам придется переориентировать рынок на Европу, они вполне могут потребовать увеличенные прибыли.

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