Большие десантные корабли РФ прошли Балтийское море и вышли в Атлантику, пишет военный эксперт Томас Ньюдик. В своей публикации в издании The Drive он напоминает, что поход этих БДК спровоцировал настоящую панику в Швеции, которая с испугу объявила мобилизацию резервистов, опасаясь захвата острова Готланд. Однако подобные действия не входят и никогда не входили в планы РФ.

Теперь пришла очередь паниковать для Североатлантического альянса. Он внимательно отслеживает перемещения флота РФ, однако когда речь идет о больших десантных кораблях, у него возникают серьезные проблемы. Все дело в том, что БДК могут перевозить личный состав – до 340 морских пехотинцев каждый, а также не менее 10 единиц бронетехники. В том числе, и тяжелых танков.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, пишет, что паника НАТО связана с тем, что он не знает, что или кого именно везут российские корабли на этот раз. Кроме того, непредсказуемым является и их маршрут. Они могут заглянуть в Черное море либо направиться в порт Тартус в Сирии. Оба варианта совершенно не устраивают Соединенные Штаты и Альянс. Кроме того, БДК пойдут через Ла-Манш, поэтому уже сейчас можно ждать новых криков об «агрессии» от Великобритании.