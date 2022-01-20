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Десантный корабль «Петр Моргунов» проекта 11711 «Иван Грен», а также две амфибии проекта 775, принадлежащие ВМФ России, устроили настоящий переполох на Западе. Флотилия, состоящая из 6 боевых судов Балтийского и Северного флотов вышла в пролив Ла-Манш, пишет американское издание The Drive.

Страхи Великобритании и НАТО связаны с возможностью перехода этих кораблей в Черное море. Они, по словам автора публикации, вполне могут отправиться к побережью Украины и создать новую угрозу для Киева.

В настоящий момент за кораблями наблюдают один неидентифицированный французский фрегат, а также британский эсминец HMS Dragon. До этого слежкой занимались сперва голландские, а затем бельгийские суда.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что НАТО намеревается отслеживать флотилию и дальше. Если она направится в Черное море, потребуется предпринимать срочные меры, так как столь крупные корабли могут усилить «российскую агрессию» в регионе и провести ряд десантных операций на побережье Азовского моря.

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