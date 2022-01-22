Россия озадачила США и НАТО маневрами своих кораблей. Североатлантический альянс все еще наблюдает за шестью БДК, которые идут по неизвестному пока маршруту, но теперь у него прибавилась еще одна головная боль.

Российские крейсер «Варяг» и эсминец «Адмирал Трибуц» вошли в Средиземное море с явным намерением присоединиться к большим десантным кораблям. Их сопровождает также танкер Борис Бутома.

Такая активность серьезно пугает НАТО. Один из главных факторов страха – это неизвестность, так как в США и Альянсе никто не знает, куда именно движутся корабли. Выдвигаются версии, что Москва намерена провести учения в Средиземном море. Сейчас в акватории находится американский авианосец «Гарри Трумэн» и Вашингтон все больше волнуется за его судьбу.

НАТО предполагает, что группировка российских кораблей может направиться в Черное море, где создаст серьезный переполох у водных границ Украины.

Тем временем в проливе Гибралтар появился еще и разведывательный корабль «Василий Татищев», направление движения которого также остается неясным. Не исключено, что его маршрут связан с действиями БДК и крейсера с эсминцем, которые испугали США своими маневрами.