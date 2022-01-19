В Санкт-Петербурге появятся «тепловые карты», отображающие проблемные участки по уборке города от снега и вывозу мусора. На них также будет видно, кто и к какому сроку должен разобраться с проблемой. Разработать подобные ресурсы поручил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Необходимость подобной инициативы вызывает вопросы, поскольку «тепловые карты» будут дублировать городской портал «Наш Санкт-Петербург». Его можно расширить до необходимого функционала, добавив буквально пару кнопок, однако делать этого представители власти не будут. Не исключено, что инициатива Бельского поступила в помощь Смольному, попавшему в безвыходную ситуацию из-за мусорного и снежного коллапса. Кроме того, «тепловые карты» могут стать новым способом местных властей освоить часть бюджета.

Специальные сайты планируют разработать с нуля, а значит на их создание, обкатку и содержание выделят немало средств.

Отметим, что «тепловую карту» по вывозу мусора регоператор «НЭО» должен был разработать самостоятельно к началу года. Однако теперь за создание ресурса будет отвечать рабочая группа по мусорной реформе.