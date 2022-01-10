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В прошлом году Соединенные Штаты могли проводить наступательную операцию против России в киберпространстве, считает военный эксперт телеграм-канала «Поисковик ЗВИ».

Он пояснил, что данный вывод сделан на основе тщательно проанализированной информации. Так, на базе Форт-Миде, расположенной в штате Мэриленд сразу 15 военнослужащих были откомандированы для выполнения неизвестных специальных заданий.

Эти бойцы служат в 175-й группе киберопераций ВВС Соединенных Штатов, что указывает на серьезность упомянутых выше заданий. Скорее всего, Вашингтон проводил операцию против одного из главных своих противников – Китая, Ирана или России.

Эксперт отмечает, что это только начало. В дальнейшем можно ожидать, что государства все чаще станут переводить боевые действия в киберпространство, причем делать это даже без объявления войны.

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