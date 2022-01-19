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Грозой субмарин может стать новое вооружение, которое сейчас разрабатывается для ВМФ России. Катер-беспилотник сможет уничтожать подводные лодки противника, работая в автономном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Впрочем, официальных подтверждений этой информации пока нет.  

Собеседник агентства поделился основными характеристиками будущего оружия. Длина катера составит 14 метров, он будет развивать скорость в 35 узлов и сможет действовать даже при неблагоприятных погодных условиях на море. Катер-робот – автономен и будет способен без дозаправки несколько суток патрулировать территорию, а в случае обнаружения противника сможет выстрелить в него двумя торпедами калибром 533 мм. 

Предусматривается, что группировка таких беспилотных противолодочных судов сможет усилить обороноспособность в территориальных водах, а также оперативно развернуть противолодочную защиту до прибытия основных сил.  

Точных сроков, когда разработка катера-робота будет завершена и когда он поступит на вооружение ВМФ, источник информационного агентства не уточнил. 

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