Жители Приморья скучают за регулярными поездками в Китай, однако сейчас в Поднебесной их никто не ждет. Сейчас им остается лишь делиться своими воспоминаниями в социальных сетях.

Так, автор блога blog_vlapostok выложил в сеть фотографию, которая должна символизировать ностальгию по Китаю. Он написал также, что уже появляется ощущение, что поехать в соседнюю страну больше не получится никогда.

«Видимо это конец. Сможем ли мы туда вернуться? Во всяком случае в ближайшем будущем», – прокомментировал пост другой пользователь Сети.

Подписчики также отметили, что в Китае становится все меньше вывесок на магазинах и кафе, сделанных на русском языке. Они назвали это очень тревожным знаком.