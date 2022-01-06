Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Приморья скучают за регулярными поездками в Китай, однако сейчас в Поднебесной их никто не ждет. Сейчас им остается лишь делиться своими воспоминаниями в социальных сетях.

Так, автор блога blog_vlapostok выложил в сеть фотографию, которая должна символизировать ностальгию по Китаю. Он написал также, что уже появляется ощущение, что поехать в соседнюю страну больше не получится никогда.

«Видимо это конец. Сможем ли мы туда вернуться? Во всяком случае в ближайшем будущем», – прокомментировал пост другой пользователь Сети.

Подписчики также отметили, что в Китае становится все меньше вывесок на магазинах и кафе, сделанных на русском языке. Они назвали это очень тревожным знаком.

«У меня в 2023 году закончится паспорт, который я делала на 10 лет. Печалька», – написала читательница блога.

Вам может понравиться

Госдеп США призвал власти Казахстана и протестующих вести себя сдержанно и соблюдать права человека

Американский Госдепартамент призвал протестующих и власти Казахстана к поиску мирных путей урегулирования конфликта. Также он осудил насилие в стране, применяемое обеими сторонами, сообщает “Газета.ru” Госдеп сделал заявление, в котором говорится

Два российских ПТРК “Корнет” вынудили спасаться бегством легендарные американские вертолеты AH-64 Apache

Всего двух российских противотанковых комплексов «Корнет» оказалось достаточно, чтобы заставить американские ударные вертолеты как можно скорее спасаться бегством, рассказали журналисты портала Avia.Pro. Они пояснили, что инцидент произошел в Сирии 3

Кедми: Россия в 2021 году шокировала Запад небывалыми успехами в сфере вооружений

Успехи России в сфере создания новых видов вооружений настолько сильно ошарашили США, что Джо Байден без лишних слов согласился обсуждать с РФ гарантии безопасности, заявил политолог Яков Кедми. России удалось
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 6 января – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 января – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 6 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до 11 °C |