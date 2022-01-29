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Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву оружием, а Россия «заплатит высокую цену», если «нападет» на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам издания La Stampa. При этом он подчеркнул, что Запад выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, которое станет выгодным для всех его сторон, передает РИА Новости.

Столтенберг не открыл ничего нового повторением давно известных тезисов о политических и экономических санкциях. Они, по его словам, будут введены сразу же после применения Москвой силы по отношению к Украине. Также генсек заявил, что НАТО не хочет войны.

С этим высказыванием совершенно не вяжутся слова о дальнейшем увеличении численности войск Альянса у российских границ. Столтенберг отметил, что Россия якобы стремится уменьшить количество вооружения и техники НАТО в Восточной Европе, но исключительно назло ей блок будет направлять все больше сил.

Также генсек призвал все страны Альянса демонстрировать единство и в ситуации, в которой придется вводить санкции, не сдавать назад.

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