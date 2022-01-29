Россия не проводила переговоров с Каракасом по поводу размещения в стране военных баз, однако Соединенные Штаты уже отслеживают ситуацию в Венесуэле, опасаясь, что РФ начнет перебрасывать туда свое стратегическое оружие, пишет портал Avia.Pro.

Авторы публикации сообщили, что разведывательные самолеты США время от времени появляются над теми участками побережья страны, которые хорошо подходят для размещения российских ракет и гипотетического удара по Вашингтону. Эти полеты подтверждаются и мониторинговым сервисом Flightradar 24.

Так, только за минувшие сутки у воздушного пространства Венесуэлы появлялось два самолета-разведчика. Это доказывает, что США опасаются действий России по развертыванию ядерных вооружений в этой стране и на Кубе. Успокоить их не смогло даже высказывание представителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об отсутствии планов строительства военных баз в Латинской Америке.