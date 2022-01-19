Соединённые штаты намерены поставлять в Афганистан продукты и медикаменты. Но делать это будут не напрямую через правительство, которое контролирует движение “Талибан”* , а через гуманитарные независимые организации.

Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Представитель Белого дома подчеркнул, что американская сторона готова предоставить независимым организациям и людям средства, продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости для снабжения ими населения Афганистана. При этом Салливан отметил, что возможность передачи средств “Талибану” исключается. По мнению США, радикальное исламское движение не создало правительства, уважающего права человека.

Смена власти в Афганистане произошла в конце лета прошлого года. Тогда вооружённые группировки террористической организации “Талибан” без боя вошли в столицу страны Кабул и взяли власть в свои руки. Тогда же США вывели остатки своих военных подразделений из этой страны.

*Организация входит в число запрещённых в России, или иностранный агент