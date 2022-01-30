Эскалация «украинского кризиса» неизбежно приведут к санкциям против «Северного потока-2», поэтому Соединенные Штаты и Европа сейчас активно продолжают поиски альтернатив российскому газу, заявил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

В интервью каналу Fox News он рассказал традиционную басню Вашингтона об использовании Россией «газа как оружия» и подчеркнул, что в настоящий момент США работают с целым рядом государств, намереваясь найти оптимальный вариант поставок голубого топлива в Европу.

Россия неоднократно отрицала использование энергоносителей в качестве политического инструмента. Также она много раз напоминала Европе, что во все времена выполняла свои обязательства по поставкам газа и не давала ни единого повода усомниться в их надежности. Впрочем, в Европе многие эксперты говорят то же самое и лишь Вашингтон стремится найти новые варианты поставок, чтобы ударить по российской экономике.