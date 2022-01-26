Соединенные Штаты намерены перебросить на границу России бронетехнику. Об этом в Сети рассказали простые американцы, которые стали очевидцами перемещений эшелонов с сотнями танков и броневиков.

Американцы рассказали, что как минимум 500 единиц тяжелой техники движутся на поездах в Техас. Танки M1 Abrams и бронетранспортеры на гусеницах M2 Bradley оттуда будут переправляться в Европу. Эксперты подтверждают эти предположения, так как крупные учения в США объявлены не были и смысла просто перемещать бронетехнику по стране нет.

Официальный Вашингтон пока не подтверждает приведенные в Сети факты, но и не отрицает переброску техники. Он сам недавно заявлял о необходимости укрепить рубежи Восточной Европы для отражения «российской агрессии». Также в Пентагоне сообщали об отправке на границы РФ 50 тысяч бойцов. Напомним, что ранее появилась карта размещения этих военных подразделений США.