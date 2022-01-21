Россия привела в движение сразу три флота и явно готовит операции против Запада. Однако ждать, что ВМФ раскроет свои планы заранее, бессмысленно, рассказал кандидат исторических наук, журналист Сергей Латышев изданию “Царьград”.

Он напомнил о флотилии из шести БДК, которые уже покинули Балтийское море. Попутно они спровоцировали настоящую панику в Швеции, которая бросилась спешно усиливать оборону острова Готланд. Какой именно груз везут эти корабли, неизвестно. Из Балтийска, где они его получали, никаких вестей нет.

Западные СМИ предполагают, что БДК идут в Черное море, но это не единственный вариант развития событий, отмечает Латышев. По его словам, корабли вполне могут отправиться в Сирию, выйдя через Гибралтар в Средиземное море или проследовать в порты Венесуэлы или Кубы. Последний сценарий очень не понравится США, которые и так со страхом ожидают размещения в этих странах российского оружия.

Латышев напоминает, что в Иране также находятся корабли Тихоокеанского флота. Они доставили в страну делегацию, которая будет согласовывать проведение совместных учений с Тегераном и Пекином. Корабли стоят на якоре, но ничто не мешает им в короткое время подключиться к той самой неизвестной операции, которая очень напрягает Североатлантический альянс.