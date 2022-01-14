Над Черным морем в очередной раз появились разведывательные самолеты ВВС Соединенных Штатов. Речь идет о воздушных машинах Challenger 605 A.R.T.E.M.I.S и P-8A Poseidon, которые проводили неизвестную миссию у российских границ.

Первый самолет, оснащенный экспериментальным оборудованием для отслеживания перемещения войск, бронетехники, кораблей потенциального противника, поднялся в небо с авиабазы в Констанце (Румыния) и подобрался на 14,5 километров к границе РФ в Крыму.

Противолодочный «Посейдон», вылетевший с итальянской базы, некоторое время летал вдоль границы до рубежей Абхазии, а затем вернулся обратно.

Разведывательные полеты американских самолетов проводятся практически ежедневно. РФ относится к ним довольно спокойно, лишь изредка высылая истребители для перехвата и сопровождения подальше от границы.