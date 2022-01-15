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Специалисты из Германии рассказали о малоизвестном симптоме штамма коронавируса омикрон.

Как сообщается, этим признаком являются обмороки, когда человек на некоторое время теряет сознание и мышечный контроль. Врачи рассказали о случае, когда 35-летнему мужчине пришлось попросить помощи у медиков из-за того, что у него часто происходили обмороки. Оказалось, что у него коронавирус.

Специалисты отмечают, что на проявление этого симптома могут повлиять высокое кровяное давление, приём антигипертензивных препаратов, болезни сердца, ожирение и диабет. Также указывается, что обмороки можно считать ранним признаком коронавируса.

Однако обмороки, как было отмечено, считать типичным симптомом нельзя. Они были выявлены только у 4% заболевших коронавирусом. В исследовании приняли участие около 14 тысяч пациентов.

Недавно специалисты сообщили, что коронавирус может оказать влияние на вес. Заболевание может спровоцировать увеличение веса на 10-15%.

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