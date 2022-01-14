Эндокринологи предупреждают, что короновирусная инфекция может значительно влиять на вес.

В ходе болезни человек меняет свой рацион, что может привести к увеличению веса на 10-15%. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога, доцента кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Юрия Потешкина.

По словам эндокринолога, чаще всего пациенты набирают вес во время болезни по двум причинам. Первая заключается в том, что многие пациенты с подтвержденным COVID-19 сталкиваются с гиподинамией. Во время болезни они не могут выходить из дома, что сильно влияет на двигательную активность. Вторая причина это изменение рациона питания. Люди стремятся порадовать себя вкусной едой, а также получить дополнительную энергию, хотя по сути это приводит к увеличению потребления жиров.