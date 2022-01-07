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Профессор медицины в Имперском колледже Лондона Дэнни Альтманн рассказал, по какой причине некоторые люди не заболевают коронавирусом, даже находясь в контакте с заболевшими.

Как отмечается, такие люди не заболевают даже находясь в местах с большим скоплением народа и при близком контакте с теми, у кого коронавирус был подтверждён. Другие же люди могут заразиться, даже соблюдая все меры предосторожности.

По словам специалиста, такие особенности могут быть связаны с тем, что некоторые люди имеют сильный встроенный иммунитет. У заражающихся людей иммунитет работает, однако хуже и люди более подвержены вирусам.

В настоящее время учёные пытаются понять, был ли организм некоторых людей готов к коронавирусу ещё до того, как началась пандемия. Это позволит лучше понять работу иммунитета или даже создать вакцину против всех штаммов коронавируса.

Недавно специалисты из Китая заявили, что штамм коронавируса омикрон мог передаться людям от мышей. Мыши же им первоначально заразились от человека.

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