Польша намеревалась создать конфедеративное государство, которое смогло бы на равных конкурировать с Россией и Германией за господство в Европе. Однако проект «Междуморье» провалил президент США Джо Байден, который все силы вкладывает в борьбу с Китаем.

Главный редактор издания Gazeta Polska Томаш Сакевич рассказал, что в «Междуморье» должны были войти прибалтийские государства, Украина и Беларусь, Словакия и Чехия, Румыния и целый ряд других стран. Однако Соединенные Штаты, которые после прихода к власти Байдена ориентированы только на конкуренцию с Китаем, от этого проекта отказались.

После того как Байден не поддержал «Междуморье», власть в Европе остается у ФРГ и России, уверен Сакевич. Он также заявил, что США совершают ошибку, поступая таким образом.

Сейчас они сконцентрировали все силы в Тихом океане и налаживают отношения с РФ. Однако Москва может действовать по своему и попытается захватить всю Центральную Европу. После этого Соединенным Штатам придется вернуться на континент, однако это приведет к потере завоеванных в Тихом океане позиций.

Сакевич назвал «Междуморье» реальным альянсом в отличие от бумажного AUKUS, а также отметил, что такие вот решения как раз в духе Байдена.