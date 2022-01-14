Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обращение госсекретаря США Венди Шермана с требованием не заставлять Украину идти к переменам, о которых не просил украинский народ.

Газета Взгляд.ру сообщает, что в качестве примера журналист привел еврейский анекдот. Делая вывод, Соловьев добавил, что американцы лучше знают, чего хочет украинский народ, однако насколько глубоки беспокойства американцев о других народах, украинцы могут узнать у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов.

Журналист подчеркнул, что его не удивили слова Венди Шермана, ведь в америке «огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств».

Венди Шерман же выразила надежду, что Россия сделает правильный выбор и попытается сделать снижение напряженности конфликта, участвуя в «дипломатической работе». Она также добавила, что в противном случае Москва столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической , так и в иных сферах.