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Соединенные Штаты никогда не сумеют создать тяжелый перехватчик, аналогичный российскому МиГ-31. Подобные самолеты не согласуются с их тактикой обороны, а вот для России они подходят просто отлично. Созданные еще во времена СССР, воздушные машины и сегодня способны решать широкий круг задач, пишет китайский портал Sohu.

Авторы публикации отметили, что СССР создавал МиГ-31 для защиты одновременно от нескольких угроз. К ним относились самолеты США, способные летать на малых высотах, крылатые ракеты и разведывательные воздушные машины SR-71 Blackbird. МиГи позволяли защититься от всего этого и снизить давление, оказываемое на страну.

С тех пор ни СССР, ни Россия никогда не продавали истребители в другие страны. Китайские эксперты предположили, что главная причина – стратегическая важность самолетов для самой Москвы. Помимо этого, МиГ-31 создавался с учетом огромной территории и сложных климатических условий. Во многих странах мира подобных проблем просто нет.

Ключевыми преимуществами истребителя являются способность длительное время находиться в воздухе без дозаправки, а также возможность разгоняться до 2,3 Маха и удерживать такую скорость на протяжении длительного времени. Это позволяет успешно перехватывать сверхзвуковые бомбардировщики и другие самолеты потенциального противника.

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