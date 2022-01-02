Китай делает успехи в сфере разработки гиперзвуковых вооружений. Если еще пару лет назад он отставал от РФ, то сейчас превосходит ее. Так, недавно представленный беспилотный аппарат способен развивать скорость в 30 чисел Маха.

Этот гиперзвуковой БПЛА по скорости превзошел боевые блоки российских ракетных комплексов «Авангард», которые разгоняются до 27 Махов. Впрочем, оба вида вооружения обладают одним важным преимуществом – их невозможно уничтожить ни одной существующей системой противоракетной или противовоздушной обороны.

Издание Sohu сообщает, что Китай уже готов к серийному выпуску своих гиперзвуковых дронов. Они будут применяться для разведывательных целей, но в сети также имеется информация и об ударных функциях беспилотников. Причем для атак на потенциального противника они будут задействовать термоядерные ракеты.