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Китай делает успехи в сфере разработки гиперзвуковых вооружений. Если еще пару лет назад он отставал от РФ, то сейчас превосходит ее. Так, недавно представленный беспилотный аппарат способен развивать скорость в 30 чисел Маха.

Этот гиперзвуковой БПЛА по скорости превзошел боевые блоки российских ракетных комплексов «Авангард», которые разгоняются до 27 Махов. Впрочем, оба вида вооружения обладают одним важным преимуществом – их невозможно уничтожить ни одной существующей системой противоракетной или противовоздушной обороны.

Издание Sohu сообщает, что Китай уже готов к серийному выпуску своих гиперзвуковых дронов. Они будут применяться для разведывательных целей, но в сети также имеется информация и об ударных функциях беспилотников. Причем для атак на потенциального противника они будут задействовать термоядерные ракеты.

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  • 31.12.2021
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