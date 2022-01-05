Указ президента РФ Владимира Путина за номером 374 представляет собой внутригосударственный документ. Вполне возможно, что именно поэтому США и НАТО сперва не обратили на него никакого внимания. Однако позже он стал причиной настоящей паники на Западе.

Российский лидер этим указом превратил Северный флот в отдельный военный округ. И без того самое крупное и мощное объединение стало еще сильнее, и теперь сможет оказать сопротивление попыткам США продавить РФ в северных широтах. Сделать это будет не так сложно, так как на данном направлении возможности Соединенных Штатов сильно ограничены. А вот Россия в силах и средствах не стеснена.

Мало того, она намеревается усилить новоявленный военный округ. Совсем скоро он получит подводные стратегические ракетоносцы «Борей-А» с ракетами «Булава», что откроет перед Россией новые возможности. Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, отмечают, что все проекты и стратегии Соединенных Штатов, касающиеся Арктики, превратятся в ненужные фантики, так как с Северным флотом Вашингтону так просто не справиться.