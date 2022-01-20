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Китайское издание Sohu рассказало о странном полете британского разведывательного самолета над Черным морем. Авторы пояснили, что он двигался по направлению к Крымскому полуострову, однако в какой-то момент внезапно развернулся и улетел обратно.

Это не первый подобный эпизод, который случается с натовскими самолетами. Совсем недавно то же самое произошло и с американским воздушным разведчиком, который столкнулся с непонятной «аномалией» в воздухе, которая отключила у него на борту все системы навигации и связи.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», предполагают, что «загадочной аномалией» является размещенный в Крыму комплекс радиоэлектронной борьбы, по способу воздействия схожий с «Красухой-4». Отмечается, что последняя не сумела бы разделаться с британским самолетом из-за ограниченного радиуса действия, однако новейшая система РЭБ вполне способна на подобные атаки.

Теперь НАТО придется размышлять над решением новой задачки, которую для него придумала Россия. Ведь если самолеты и дальше будут разворачиваться на подлете к Крыму и пускаться в бегство, эффективность разведки снизится до нуля.

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