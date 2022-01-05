Россия уже готова нанести мощный удар по американскому престижу и потеснить США на мировом рынке новейших истребителей. Для этой цели она использует самолет пятого поколения Су-75 Checkmate, который в прошлом году был представлен на международных авиасалонах в РФ и ОАЭ.

Китайские эксперты издания Sohu отмечают, что Россия серьезно подошла к разработке этого истребителя. Она обращает пристальное внимание на его малозаметность, высокие боевые качества, маневренность, благодаря чему Су-75 может стать настоящим хитом. Кроме того, иностранным заказчикам понравится соотношение высокого качества истребителя и адекватной стоимости воздушной машины.

Именно цена в 30 миллионов долларов в сочетании с модульной конструкцией и боевой эффективностью позволит Москве поставить Западу «шах и мат» и «уронить» престиж США на рынке вооружений.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, отметили также, что не стоит забывать и о тяжелом истребителе пятого поколения Су-57, который уже отправился в серийное производство.