Россия стала довольно жестко отвечать на провокации Североатлантического альянса, что вызывает настоящие нервные срывы у натовских военных, рассказали китайские эксперты из издания Sohu.

Они напомнили два эпизода, произошедших в прошлом году над Средиземным морем. Провокатором в обоих случаях выступил противолодочный американский самолет Boeing P-8 Poseidon.

В ответ на провокационные действия к нему приблизился на минимально возможное расстояние российский истребитель Су-35. Летчик эффектно перевернул машину и плавно пролетел всего в паре метров от американского разведчика. Пилоты НАТО были шокированы столь высоким мастерством.

Уже через несколько дней эти самолеты вновь встретились. Российский летчик на этот раз не стал демонстрировать чудеса пилотажа, а просто навел страх на американских коллег громким выхлопом своей машины. Не забыв приблизиться к оппоненту чуть ли не на расстояние вытянутой руки.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», считают, что таким образом РФ дала жесткий ответ США и НАТО за регулярные провокации над Черным и Балтийским морями.