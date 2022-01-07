Япония все чаще упоминает о возможности силового захвата Курильских островов, находящихся под контролем России. Также она усиливает свою армию, осуществляя строительство вертолетоносцев типа «Идзумо», приобретая у Соединенные Штатов истребители пятого поколения F-35.

Эксперты китайского издания Sohu, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, уверены, что попытка отобрать у России Курильские острова создаст проблемы только Стране восходящего Солнца.

Несмотря на модернизацию и усиление своей армии, Япония не может сравниться по военным возможностям с Россией. Москва превосходит Токио в этом плане по всем параметрам, поэтому ей не стоит предпринимать попытки силового захвата Курил. В противном случае совместными усилиями войск, дислоцируемых на островах, а также Тихоокеанского флота, который обязательно придет на помощь, Москва отобьет у Японии еще и остров Хоккайдо. Также возможен вариант потери Токио всего Японского архипелага, на котором находится государство.