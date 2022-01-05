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Американские военные были шокированы, увидев российские стратегические бомбардировщики Ту-160 в непосредственной близости от штата Флорида. Совершая патрулирование над Карибским морем, которое было запланировано заранее, «Белые лебеди» внезапно подошли к берегам Соединенных Штатов на опасное расстояние.

Эксперты китайского издания Sohu рассказали, что американские военные были настолько поражены этим эффектным появлением российских самолетов, что не сразу смогли сориентироваться. В результате никакой реакции от США не последовало, что поставило их в неловкую ситуацию.

По мнению авторов статьи, объяснить бездействие военнослужащих Соединенных Штатов можно неуверенностью в своих силах. Ту-160 является сверхзвуковым самолетом, развивающим скорость более 2 чисел Маха, поэтому догнать его может далеко не каждый истребитель. Вполне вероятно, что именно из-за боязни оконфузиться американцы не стали поднимать в небо свои воздушные машины.

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