Нынешние события на границах России все чаще напоминают эпоху холодной войны. Именно поэтому китайский портал Sohu вспомнил один из эпизодов тех далеких времен с участием советского истребителя Су-27.

Авторы публикации отмечают, что в действиях Соединенных Штатов с тех пор ничего не изменилось. В 80-х годах прошлого столетия они точно так же устраивали провокации и отправляли свои корабли к границам СССР. Сейчас они просто застряли в прошлом, но речь не об этом, а об эпизоде холодной войны, который произошел в 1985 году.

Тогда навстречу американскому линкору, который на всех парах шел к северным водам Советского Союза и игнорировать предупреждения по радио, вылетели истребители Су-27. Корабль дождался их появления, причем экипаж не изменил курс, а начал демонстрировать летчикам издевательские жесты.

Один из советских пилотов, Василий Цымбал, не стал терпеть столь наглого поведения янки. Он просто слил на палубу корабля около тонны авиационного топлива, устроив американским морякам своеобразный душ. Экипаж был вынужден мгновенно исчезнуть с палубы.

Китайские эксперты, перевод публикации которых представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что в тот момент было достаточно одной случайной искры, чтобы сжечь дотла американский корабль. Поэтому можно считать, что американцы отделались легким испугом.