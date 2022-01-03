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Намерение России передать на вооружение ВМФ 14 подводных лодок до 2027 года вызвало в США состояние паники. Это не мудрено, так как даже после спуска на воду половины этих субмарин Соединенные Штаты уже не смогут так вольно устраивать провокации рядом с территориальными водами РФ, пишут эксперты китайского издания Sohu.

О строительстве такого количества подводных лодок заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко. Он отметил, что речь идет о подлодках «Борей-А» и «Ясень-М». До 2027 года предприятие «Севмаш» будет передавать флоту по одной субмарине каждого из проектов, что в итоге даст ожидаемые 14 АПЛ.

Сказать, что эта новость расстроила Вашингтон – значит не сказать ничего. Американские военные планировали, что в ближайшие годы Москва несколько притормозит со строительством подлодок и США смогут также нагло устраивать провокации. Но планы РФ несколько подпортят их теорию «свободного судоходства». Мощные субмарины быстро отобьют желание плавать где вздумается.

Авторы публикации отмечают, что если США и после этого продолжать отправлять свои корабли в российские владения, то Москва быстро найдет способ превратить их в посмешище для всей планеты.

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