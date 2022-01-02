Попытка Великобритании показать, что она остается «владычицей морской» обернулась крахом, пишет китайское издание Sohu. Маневр российских истребителей МиГ-31 настолько испугал британских моряков, что ни о каком превосходстве уже не могло быть и речи.

Инцидент произошел в Средиземном море во время похода авианосной ударной группы Королевских ВМС под руководством корабля Queen Elizabeth. Его радары обнаружили стремительно приближающиеся к АУГ воздушные машины и идентифицировали цель как российские МиГ-31. Чем ближе подлетали самолеты, тем напряженнее становились моряки.

Все дело в том, что они были осведомлены об оснащении этих истребителей гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования «Кинжал» и уже прощались с авианосцем в своих грустных мыслях. При этом экипаж даже забыл о том, что на палубе корабля располагается почти сто «лучших в мире» американских истребителей F-35.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщили, что истребители МиГ-31 напугали британцев до смерти, но сами даже не заметили их, так как выполняли собственную миссию, совершенно не связанную с авианосцем