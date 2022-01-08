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Российские бомбардировщики, поднявшиеся в небо с аэродрома на Чукотке, несколько часов подряд маневрировали, играя в салки с американскими истребителями F-22. Подробности рассказали эксперты китайского издания Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пояснили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС находились в воздухе около 11 часов и вплотную подлетели к зоне действия американской противовоздушной обороны. Там они начали маневрировать, то приближаясь к Аляске, то отдаляясь от нее. Эти перемещения были замечены и на перехват бомбардировщиков вылетели F-22.

Они намеревались догнать и сопроводить российские самолеты, однако в планы Ту-95 это не входило. Они затеяли с истребителями необычную игру, то подпуская их к себе на небольшое расстояние, то резко обходя препятствия и отрываясь от преследователей.

В результате истребителям пятого поколения так и не удалось догнать бомбардировщики, которые улетели дальше по маршруту. F-22 вернулись на базу, не справившись со своей задачей.

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