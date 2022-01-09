читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эффектный дебют российского истребителя Су-75 Checkmate сперва на аэрокосмическом салоне МАКС-2021, а затем и на выставке в Дубае был не просто удачным, а ошеломляющим, восхищенно написали китайские эксперты издания Sohu. Авторы публикации заявили, что презентация самолета была потрясающей, а характеристики, изложенные разработчиками, удивили весь мир.

Так, истребитель сможет развивать скорость около двух Махов, что доступно далеко не всем современным боевым самолетам. Кроме того, он будет нести полезную нагрузку в 18 тонн, а радиус действия составит до 1200 км.

Эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, отметили также модульную конструкцию, позволяющую устанавливать на истребитель любое вооружение и оборудование. При всем при этом стоимость однодвигательного самолета составить 30 миллионов долларов, что втрое дешевле американского аналога F-35. Также РФ намерена разработать беспилотную версию Checkmate, однако это планы на перспективу. Так как первый прототип истребителя должен подняться в небо только в следующем году.

Вам может понравиться

Педагог по вокалу Таравкова раскритиковала песни Милохина и Моргенштерна

Специалист по вокалу Юлия Таравкова раскритиковала некоторых популярных современных исполнителей. Как отмечается, из-за пандемии коронавируса исполнителям пришлось практически отказаться от проведения концертов. Вместо этого они записывают свои композиции и снимают
  • Анна
  • 06.01.2022
  • читать 1 минуту

1945: «Авианосец США отправится к берегам Крыма, Турция дала добро на проход через Босфор»

Эксперт американского издания «1945» Ставрос Атламазоглу вспомнил об авианосце «Гарри Трумэн», который, по заявлениям ВМС США, остался в Средиземном море для «поддержки Украины». И отметил, что Россию вряд ли удастся

Россияне могут получить до 15 600 рублей за занятия спортом

В 2022 году появилась возможность получить до 15 600 рублей за занятия спортом. Для получения выплаты требуется подать декларацию. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС и
  • Анна
  • 09.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 9 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 9 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 9 января – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 5 °C |