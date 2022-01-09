Эффектный дебют российского истребителя Су-75 Checkmate сперва на аэрокосмическом салоне МАКС-2021, а затем и на выставке в Дубае был не просто удачным, а ошеломляющим, восхищенно написали китайские эксперты издания Sohu. Авторы публикации заявили, что презентация самолета была потрясающей, а характеристики, изложенные разработчиками, удивили весь мир.

Так, истребитель сможет развивать скорость около двух Махов, что доступно далеко не всем современным боевым самолетам. Кроме того, он будет нести полезную нагрузку в 18 тонн, а радиус действия составит до 1200 км.

Эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, отметили также модульную конструкцию, позволяющую устанавливать на истребитель любое вооружение и оборудование. При всем при этом стоимость однодвигательного самолета составить 30 миллионов долларов, что втрое дешевле американского аналога F-35. Также РФ намерена разработать беспилотную версию Checkmate, однако это планы на перспективу. Так как первый прототип истребителя должен подняться в небо только в следующем году.