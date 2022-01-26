Петербургские власти готовятся ввести новые коронавирусные ограничения, о чем рассказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Он подчеркнул, что для организаций будут вводиться различные типы удаленной работы, что беспокоит предпринимателей, пострадавших от непоследовательной политики Смольного. Представители малого и среднего бизнеса отмечают, что меры, принимаемые командой губернатора Александра Беглова, неэффективны и избыточны.

Александр Ситов указал, что ждать ослабления новых ограничений стоит не раньше, чем через две недели. При этом чиновники не готовы идти на диалог с предпринимателями, из-за чего в обществе растет напряженность. Все больше заведений присоединяются к бойкоту внедренной чиновниками системы QR-кодов. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов напомнил, что в Москве, несмотря на высокие показатели заболеваемости, у посетителей ресторанов не требуют QR-кодов. Важно отметить, что в Смольном не занимаются разработкой мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.

Напомним, что 25 января губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Детям и подросткам запретили посещать общественные места, а программы дополнительного образования перевели на удаленный режим работы, что негативно скажется на молодежи.