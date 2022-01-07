На смену кратковременной оттепели в Петербург вновь пришли морозы. Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погодных условий. Однако коммунальщики Смольного не отреагировали на климатические изменения должным образом, что привело к очередному транспортному коллапсу.

Утром 7 января наблюдался сильный гололед, приведший к многочисленным ДТП. На тротуарах ситуация была ничуть не лучше. Коммунальщики не обработали их песочно-солевой смесью, из-за чего увеличилось число обращений граждан в травмпункты.

Примечательно, что накануне чиновники Смольного под руководством губернатора Александра Беглова заявляли о выводе на улицы Петербурга свыше 1000 единиц спецтехники. Однако, как отмечали в СМИ, данная информация не соответствует действительности. С помощью таких заявлений команда губернатора пытается создать видимость упорной работы по уборке снега.