В Смольном заявили, что для уборки улиц Петербурга задействовано более тысячи единиц спецтехники. Однако журналистам удалось обнаружить лишь 308 снегоуборочных машин.

Ранее в статье-отчете Смольного, опубликованной в газете «Петербургские ведомости», говорилось о 1063 снегоуборочных машинах, которые в ночь с 5 на 6 января вывезли из Петербурга 45,7 тысяч кубометров снега. Однако утром улицы города тонули в снегу.

Воспользовавшись интерактивной картой Комитета по благоустройству, журналисты подсчитали точное количество уборочной техники в реальном времени. Выяснилось, что во всех 18 районах города работает 308 машин. По словам пользователей соцсетей, в некоторых районах техника была, но она просто «стояла на месте».

Ранее губернатор Александр Беглов был вынужден признать, что дворникам приходится заниматься «двойной» или даже «тройной» работой по очистке улиц. Объясняется это несогласованностью действий структур, задействованных в борьбе с последствиями стихии.