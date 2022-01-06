Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Смольном заявили, что для уборки улиц Петербурга задействовано более тысячи единиц спецтехники. Однако журналистам удалось обнаружить лишь 308 снегоуборочных машин.

Ранее в статье-отчете Смольного, опубликованной в газете «Петербургские ведомости», говорилось о 1063 снегоуборочных машинах, которые в ночь с 5 на 6 января вывезли из Петербурга 45,7 тысяч кубометров снега. Однако утром улицы города тонули в снегу.

Воспользовавшись интерактивной картой Комитета по благоустройству, журналисты подсчитали точное количество уборочной техники в реальном времени. Выяснилось, что во всех 18 районах города работает 308 машин. По словам пользователей соцсетей, в некоторых районах техника была, но она просто «стояла на месте».

Ранее губернатор Александр Беглов был вынужден признать, что дворникам приходится заниматься «двойной» или даже «тройной» работой по очистке улиц. Объясняется это несогласованностью действий структур, задействованных в борьбе с последствиями стихии.

Вам может понравиться

В Петербурге рост суицидов на фоне заявлений Беглова о невозможности доковидной жизни

Власти Петербурга признали, что прививочная кампания от COVID-19 не помогла достигнуть коллективного иммунитета. На фоне ухудшения эпидобстановки у горожан есть риск столкнуться с негативными последствиями для психики. Кроме того, губернатор

Колясочники в Петербурге не могут проехать в магазины по кучам снега

На интернет-страницах Комблага и губернатора Александра Беглова день за днем появляется все больше жалоб от петербуржцев на неочищенные от снега тротуары и парковки. В частности, на плохую уборку снега жалуются

AFM: Американские F-16 направлены на усиление «воздушной полиции НАТО» в Прибалтике

Группа истребителей F-16 с авиабазы ВВС США Шпангдалем в Германии перебазировалась в Польшу для участия совместно с польскими и бельгийскими F-16 в миссиях «воздушной полиции НАТО» в Прибалтике. Об этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 6 января – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 января – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 6 января – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 января – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 6 января – облачно с прояснениями, до 11 °C |