Борьба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с «полукриминалом» в коммунальной отрасли города рискует вывести чиновников на самих себя.

По словам градоначальника, картели в сфере уборки Петербурга несколько лет расцветают за счет городского бюджета. Беглов пообещал пресечь этот «полукриминал». Однако расследование ФАС показало, что «полукриминал» находится в самой администрации, в частности в комитете по благоустройству.

Отмечается, что чиновники Смольного стали все чаще искать мафиозную причастность к провалам в коммунальной сфере города. Вице-губернатор Анатолий Повелий обвинил в провале снегоуборочной кампании «циничные» УК. Глава комблага Василий Пониделко анонсировал борьбу со «снежным карателем».

Сама фраза была использована УФАС в ходе проверки системы распределения контрактов на уборку в Петербурге. В результате выяснилось, что тендеры годами выигрывают одни и те же компании, а сами контракты заключаются с нарушениями. В настоящее время ситуация остается прежней, и шесть из восьми компаний, которые занимаются содержанием города, принадлежат Смольному.

Петербургские чиновники с января 2022 года создают громкие инфоповоды, в частности о борьбе с «полукриминалом». Это могут делать для отвода глаз от проблем с управлением города. Кроме того, при расследовании подобных дел Смольный рискует выйти на самого себя.