читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Борьба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с «полукриминалом» в коммунальной отрасли города рискует вывести чиновников на самих себя.

По словам градоначальника, картели в сфере уборки Петербурга несколько лет расцветают за счет городского бюджета.  Беглов пообещал пресечь этот «полукриминал». Однако расследование ФАС показало, что «полукриминал» находится в самой администрации, в частности в комитете по благоустройству.

Отмечается, что чиновники Смольного стали все чаще искать мафиозную причастность к провалам в коммунальной сфере города. Вице-губернатор Анатолий Повелий обвинил в провале снегоуборочной кампании «циничные» УК. Глава комблага Василий Пониделко анонсировал борьбу со «снежным карателем».

Сама фраза была использована УФАС в ходе проверки системы распределения контрактов на уборку в Петербурге. В результате выяснилось, что тендеры годами выигрывают одни и те же компании, а сами контракты заключаются с нарушениями. В настоящее время ситуация остается прежней, и шесть из восьми компаний, которые занимаются содержанием города, принадлежат Смольному.

Петербургские чиновники с января 2022 года создают громкие инфоповоды, в частности о борьбе с «полукриминалом». Это могут делать для отвода глаз от проблем с управлением города. Кроме того, при расследовании подобных дел Смольный рискует выйти на самого себя.

Вам может понравиться

В Сети набирают популярность мемы с “грустным” Бегловым

Смольный заявил, что губернатор Александр Беглов воспринимает провал снегоуборочной и мусорной кампании как “личное горе”. Однако в прессе градоначальник предпочитает сваливать вину на других. За два месяца глава города так

Irish Times: Февральские учения ВМФ России со стрельбами в Атлантике согласованы с Ирландией

Глава Генштаба Ирландии встретился с послом России для обсуждения вопросов в сфере обороны, основным из которых стали планы российского ВМФ провести в следующем месяце боевые морские стрельбы в Атлантике, юго-западнее

AFM: Эксперты Atlantic Council отсрочили «вторжение в Украину» примерно на месяц

Вопреки недавним заявлениям официальных лиц США, Россия «не совсем готова вторгнуться в Украину», но это может осуществиться после завершения намеченных совместных военных учений с Беларусью, заявили эксперты на мероприятии Atlantic
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |