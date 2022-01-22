Новый детский садик на Парфеновской улице будет возведен не за счет бюджета Санкт-Петербурга, сообщил ряд местных СМИ.

По имеющимся данным, эта ноша была возложена на девелопера, который за собственные средства построит трехэтажное здание, соответствующее всем городским нормам. Проект уже был принят компетентными органами.

Однако хорошей эту новость можно назвать с натяжкой. Выгоду из этого получает, пожалуй, только сам Смольной во главе с губернатором Александром Бегловым, который умудрился в очередной раз неплохо сэкономить.

А оплачивать это удовольствие придется дольщикам, которые будут покупать квартиры в новом жилом комплексе. Ведь затраты на постройку детского садика будут поровну распределены и включены в стоимость жилых помещений.