Петербургский вице-губернатор Валерий Пикалев обратился к горожанам с извинениями за неудачное начало мусорной реформы. Чиновнику пришлось произнести те слова, которые петербуржцы ждали от губернатора Александра Беглова.

Смольный готовился к реформе три года, однако ее запуск в январе 2022 года провалился. По словам Пикалева, одной из причин сложившейся ситуации стали неверные данные о количестве образующихся отходов.

«Все события будут изучены правоохранительными органами, прокуратура даст свою оценку. Эта информация будет доведена до горожан», — подчеркнул вице-губернатор.

Однако подобного выступления ждали от Александра Беглова, который устранился от проблемы. При этом в 2020 году губернатор в ходе встречи с президентом России обещал лично проконтролировать ход реформы. В результате удар по репутации главы города был отведен за счет извинений Пикалева.